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    14.10.2020 - 00:04 |

    İkinci el pahalılığı

    Azalan üretim ve yoğun talep nedeniyle piyasada az olan sıfır araçlar, ikinci eli de hareketlendirdi.

    İkinci el pahalılığı

    Satışlarda yüzde 150’lik bir artış yaşadıklarını belirten ikinci el otomobil alım satımı yapan bir firmanın sahibi Egemen Kurtçu, “Günde 10 araç satarken, şu anda 20-27 araç satıyoruz. Bugün itibariyle 100 bin liraya aldığınız ‘A’ markası bir aracı, 2 ay sonra çok rahat 125 bin liraya satabiliyorsunuz” dedi.
    Sıfır aracın ikinci el pazarında daha pahalıya satıldığı durumların dahi yaşandığını da belirten Kurtçu, “Sıfır modelleri toplayan galeriler var. Sıfır etiket fiyatı 190 bin lira olan bir araç, ikinci elde 210 bin liraya çok rahat satılıyor. Sebebi de aracın bulunamaması. Buna fırsatçılık da denilebilir” ifadelerini kullandı. l DHA

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