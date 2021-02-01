İkinci hayali de tamam

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın söz verdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ilçelerini ziyaretinde onayladığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu projesiyle ilgili Milliyet Ege’ye açıklamalarda bulundu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında pandemi nedeniyle faaliyete geçemeyen Bakırçay Üniversitesi’ne bağlı Kınık Sağlık Meslek Yüksekokulu’nun, 2021-2022 yılında eğitime başlayacağını belirten Doğruer, hem ilçesinin hem de İzmir’in sağlık çalışanlarının yetişmesine yardımcı olacaklarını kaydetti.

Sekiz branşta onay

Geçtiğimiz günlerde Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı makamında ziyaret eden Başkan Doğruer, şunları söyledi: “Okulumuz için YÖK’ten sekiz branşta onay alındı. İlk etapta dört branşla eğitim başlayacak. İki yıllık okulumuzda yavaş yavaş branş sayısı artacak. Önümüzdeki yıl 800 öğrenci eğitim için start alacak. Akademisyenlerle birlikte yaklaşık 1000 kişi ilçemizde ikamete başlayacak. Bu gerçekten önemli bir rakam. Yeme, içme, barınmaları tabii ki ilçemizde olacak. Yani esnafımıza can suyu katacağız, ekonomik girdi sağlayacağız.”

Yüksekokul için ilk etapta Milli Eğitim’den bir okul devredileceğini, ayrıca yeni bina inşa edilmesi için gerekli çalışmalara başlandığını ifade eden Başkan Doğruer, “Şu anda 80 kişilik bir öğrenci yurdumuz var. Konut probleminin yaşanacağını sanmıyorum. TOKİ, 286 konutluk inşaatını bitirdi. Bunun dışında Poyracık’ta yine TOKİ 300 konut yapacak. Bu önemli bir gelişme” dedi.

‘Gençlerimizin yanındayız’

Eğitim görecek gençlerin her ihtiyacının karşılanması için ne gerekirse hayata geçirileceğini belirten Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, gençlik merkezinin üç aya kadar tamamlanacağını, sekiz bin metrekarelik öğretmenevi kompleksinin yeme içme ve zaman geçirmek için ideal olacağını dile getirdi, “Müteahhitler ilçemize özen gösteriyor. Öğrencilerin yaşamlarını sürdürmesi için 1+1 konut yapmaya başladı. Ayrıca 3+1 ev kirası en fazla 700 lira. Burada da iki-üç öğrenci rahatlıkla kira ücretini ödeyip kalabilir. Belediye olarak da gençlerimizin her isteğini yerine getirmek için emirlerindeyiz. Birinci hayal projem dediğim hastanemiz tamam. Üniversitenin hayata geçmesi ikinci hayalimdi. Türkiye’nin sağlık sektörüne katkıda bulunacağımız için mutluluğum daha da artmış durumda. Öğrencilerimiz hem burada okuyacak hem de hastanemizde staj görecek. Bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ’a ne kadar teşekkür etsek az. Rektörümüze de minnettarız” diye konuştu.