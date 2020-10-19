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    HaberlerEge Haberleri İkinci kez Akçakale’de
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    19.10.2020 - 00:01 |

    İkinci kez Akçakale’de

    İkinci kez Akçakale’de

    Denizlili çiftçi 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları, minibüsüyle Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirdi, güvenlik güçlerine teslim etti. Geçen yıl Barış Pınarı Harekatı sırasında da bölgeye elma getiren Yılmaz, bahçesinden topladığı ürünleri ikinci kez Akçakale’ye ulaştırdı. Yılmaz, daha sonra Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toprak, Yılmaz’a teşekkür etti. - AA

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