‘İkinci liman zarar verir’

Milas Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısının 1. oturumunu yaptı. 2. oturumun 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını belirten Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir meclis toplantılarımızı gerçekleştirememiştik. Yeni normalleşme süreci kapsamında toplantımızı yapıyoruz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün, Kıyıkışlacık’ta arkeolojik ve turistik bölgede planlanan yeni yükleme iskelesiyle ilgili istediği görüş konusu meclise geldi.

Bakanlık’ın yazısına, Kıyıkışlacık’a yükleme iskelesi yapılmasına; arkeolojik, turistik, çevresel, körfezdeki trafik yoğunluğu ve iskeleye mal taşıyacak ağır kamyonların sıkıntı oluşturabileceği gerekçesiyle olumsuz görüş bildirildi. Başkan Tokat, “Kıyıkışlacık’ın karşısı Güllük’te zaten bir liman var. İkinci liman, Güllük Körfezi’ne büyük zarar verir” dedi.