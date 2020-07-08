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    HaberlerEge Haberleri İkinci şube 1. Beyler’de
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    08.07.2020 - 07:00 |

    İkinci şube 1. Beyler’de

    Yıllarca Kemeraltı’nda hizmet verdikten sonra sektörden ayrılan ikinci kuşağın iş yaşamına atılmasıyla geçen yıl Özel Sağlık Hastanesi yanında faaliyetine yeniden başlayan Alpat Optik, 2. şubesini 1. Beyler Fevzipaşa Mahallesi’nde açtı.

    İkinci şube 1. Beyler’de

    Yıllarca Kemeraltı’nda hizmet verdikten sonra sektörden ayrılan ikinci kuşağın iş yaşamına atılmasıyla geçen yıl Özel Sağlık Hastanesi yanında faaliyetine yeniden başlayan Alpat Optik, 2. şubesini 1. Beyler Fevzipaşa Mahallesi’nde açtı.
    Alpat Optik’in sahibi Ege Alpat, hedeflerinin iyi markaları uygun fiyata müşterilerine sunmak olduğunu belirtti. Alpat, “Ara verdiğimiz sektörde Alpat Optik’i yeniden canlandırmak istedik” dedi.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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