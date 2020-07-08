08.07.2020 - 07:00 |
İkinci şube 1. Beyler’de
Yıllarca Kemeraltı’nda hizmet verdikten sonra sektörden ayrılan ikinci kuşağın iş yaşamına atılmasıyla geçen yıl Özel Sağlık Hastanesi yanında faaliyetine yeniden başlayan Alpat Optik, 2. şubesini 1. Beyler Fevzipaşa Mahallesi’nde açtı.
Yıllarca Kemeraltı’nda hizmet verdikten sonra sektörden ayrılan ikinci kuşağın iş yaşamına atılmasıyla geçen yıl Özel Sağlık Hastanesi yanında faaliyetine yeniden başlayan Alpat Optik, 2. şubesini 1. Beyler Fevzipaşa Mahallesi’nde açtı.
Alpat Optik’in sahibi Ege Alpat, hedeflerinin iyi markaları uygun fiyata müşterilerine sunmak olduğunu belirtti. Alpat, “Ara verdiğimiz sektörde Alpat Optik’i yeniden canlandırmak istedik” dedi.