İkinci TOKİ müjdesi

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, 276 daireden oluşun ilk etabı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen TOKİ konutlarının ikinci etabı için çalışmalara başladı.

AK Parti İzmir Milletvekilleri ile Ankara’da bir dizi ziyarette bulunun, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile de görüşen Doğruer, proje için 2 bin 50 ön başvuru aldıklarını dile getirdi. Projeyi inceleyen Kurum da başlatılması için talimat verdi.

Poyracık Mahallesi’nde Kınık Devlet Hastanesi civarındaki 63 bin metrekarelik arsanın TOKİ’ye devrinin yapıldığını belirten Başkan Doğruer, “Yatay mimari anlayışıyla, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 300 konutluk proje öngörülüyor. Hemşehrilerimiz; 10, 15 ve 20 yıl olmak üzere kira öder gibi ev sahibi olacak. Desteklerini esirgemeyen vekiller ve hükümet yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.