24.04.2020 - 00:04 |
İKKB, şarkılarla...
İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Yorglass Barış Çocuk Orkestrası ile birlikte internet üzerinden kutladı.
İKKB Başkanı Huriye Serter, “100 yılda 100 çocuk 100 oyuncak kampanyasını başlatıyoruz. Çocuklar hayal kurabiliyorsa o ülke başarılı olur” dedi.
Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.