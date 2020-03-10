10.03.2020 - 00:06 |
‘İklim değişikliğinin farkında olmalıyız’
Avrupa’daki okulların bir araya gelerek ortak projeler ürettiği ‘eTwinnig’ platformuna katılan Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu, iklim değişikliğiyle ilgili farkındalık yaratmak ve çocukları bilinçlendirmek için harekete geçti.
Öğrenciler, sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili mektuplarını Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sundu.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.