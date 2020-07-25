‘İktidar kadrosunu seçeceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile makamında bir araya geldi. Görüşmede 37. Olağan Kurultay’a yönelik son değerlendirmeler ve gündemdeki konular görüşüldü. Buluşmanın ardından konuşan Yücel, “Genel başkanımızın liderliğinde iktidara yürüyoruz! Yorulmak yok. İşimiz çok,iktidar yakın” dedi. Kurultayla ilgili görüşlerini de paylaşan Yücel, şöyle konuştu:

‘İzmir hemfikir’

“İzmir’de bir mutabakat, bir konsensüs var. İzmir delegasyonu Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olması, genel başkan adayı olması konusunda hemfikir. Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu da seçilecek. Aday olmayı düşünen arkadaşlarımız var, bize ulaşanlar var. Bunları hem kendi ilimizin kurultay delegeleriyle hem de genel başkanımızla paylaşıyoruz. CHP’li belediyelerin başarı hikayelerini iktidarla taçlandırmamız gerekiyor. Bizim önceliğimiz CHP’yi iktidara taşıyacak ve bu devleti yönetecek kadroların seçileceği bir kurultay.”

İzmir’de bazı camilerde Çav Balla çalınmasının da CHP’yi hedef gösterme amaçlı olduğunu iddia eden Yücel, “Soyer’in seçim çalışmalarında kullanmış olduğu şarkının hoparlörlerden verilmesi ve faillerin hala bulunamaması, açıkça CHP’yi yıpratmaya yönelik bir girişim” dedi.

Divan başkanı Topuklu Efe oldu





CHP’nin koronavirüs nedeniyle açık havada seyircisiz olarak yapacağı 37. Olağan Kurultay’ın divan başkanlığını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu üstlenecek. Çerçioğlu, 2018’de yapılan tartışmalı tüzük kurultayında Divan Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Kurultay’da bin 356 delege partinin yeni yönetimini belirleyecek.