‘İl başkanlarıyla aşı olmak ister’

AK Parti İzmir İl Teşkilatı’nın sosyal medya hesabından, “İl Başkanımız, yeri ve zamanı geldiğinde İzmirlilere örnek olacak bu adımı, il başkanları ile birlikte atmak arzusundadır” vurgusu yapıldı. Açıklamada, “Kimsenin şüphesi olmasın ki İl Sağlık Müdürlüğümüz, hiçbir zafiyete izin vermeksizin, aşılama planlamasını yapmıştır ve başarı ile uygulanmaktadır” denildi.