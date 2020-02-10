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    10.02.2020 - 00:08 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    İl başkanlığı tekrar Yücel’in

    İl başkanlığı tekrar Yücel’in

    37. CHP Olağan Kongresi’nde mevcut Başkan Deniz Yücel, 611 delegeden 253’ünün oyunu aldı; yeniden il başkanlığına seçildi, “Yeni kadroları belirledik” dedi.

    CHP İzmir İl Başkanlığı’nın 37. Olağan Kongresi yapıldı. Çarşaf liste ile yapılan ve mevcut Başkan Deniz Yücel’in tek aday olarak girdiği, 655 delegeden 611’inin oy kullandığı seçimde, Yücel’e 253 oy çıktı.

    Yeniden CHP İzmir İl Başkanlığı’na seçilen Yücel, İzmir’de yeni kadroları belirlediklerini, gelecek ay kurultayın olduğunu söyledi.

    ‘Görev talep edilmez’

    Delegeden yalnızca 253 oy çıkmasını da değerlendiren Yücel, aday olma yeterliliğine sahip, parti örgütünün, delegenin desteğini alan herkesin aday olabileceğini, birden fazla adayın da tek adayın da olabileceğini vurguladı, “Geçtiğimiz hafta içinde 30 ilçe başkanımızın adaylığım konusunda ortak bir destek açıklaması olmuştu. Bu beni çok mutlu etti. Hiç aday olacağımı söylemedim. Çünkü bu görevlere aday olunacağını düşünen bir kişi değilim. Bu görevler talep edilmez, verilir” diye konuştu.

    Tek adaylı bir yarış olduğu için birçok delegenin il başkan adaylığı kısmına işaretleme yapmayı unuttuğunu ifade eden Yücel, “Kendilerini listede görmemiş olan arkadaşlarımız tepki koymuş olabilir. Bunları da anlayışla karşılıyoruz” dedi.

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