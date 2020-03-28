28.03.2020 - 00:01 |
İlaç belediyeden ilaçlama muhtardan
Seferihisar Belediyesi, mahalle ve köy muhtarlarının da desteği ile dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşın traktör desteği sunduğunu belirten ilaçlama saha amiri Mustafa Ayışık, “Birlik olmasaydık, bir hafta gibi kısa bir sürede tüm mahalle ve köylerimizin ilaçlamasını bitiremezdik” dedi. Başkan İsmail Yetişkin de, “Herkes üzerine düşen görevi yapıyor” diye konuştu.
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