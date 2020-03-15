15.03.2020 - 00:11 |
İlaçlama, Büyükşehir ortaklığıyla başladı
Efes Selçuk Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir ile birlikte yürüttüğü çalışmalarla dezenfekte işlemlerine başlandı.
Okullar, camiler, İZBAN İstasyonu, Tren Garı, Efes Tiyatro Salonu, Kadın Danışma Merkezi, Çocuk Kafe ve kamu binaları ilaçlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından da koronavirüs özellikleri ve korunma yolları hakkında bilgiler içeren el broşürleri dağıtıldı.
Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.