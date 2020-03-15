İlaçlama, Büyükşehir ortaklığıyla başladı

Okullar, camiler, İZBAN İstasyonu, Tren Garı, Efes Tiyatro Salonu, Kadın Danışma Merkezi, Çocuk Kafe ve kamu binaları ilaçlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından da koronavirüs özellikleri ve korunma yolları hakkında bilgiler içeren el broşürleri dağıtıldı.