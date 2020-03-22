İlaçlama ekibine ikramiye müjdesi

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, koronavirüse karşı önlem çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde gece-gündüz demeden çalışan ilaçlama ekibine bir asgari maaş tutarında motivasyon ikramiyesi verileceğini açıkladı. “Alkış yetmez” diyen Tuncel, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların yanında yapacağımız işler ve alacak olduğumuz tedbirleri görüştük. Fedakarca çalışan sağlık personelimizi teşvik etmek amacıyla ikramiye verme kararı aldık. Onlara onlara bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

İlaçlamaları belediye bütçesinden karşıladıklarını sözlerine ekleyen Tuncel, “Biz de, kullanılan malzemelerin fiyat artışı konusunda önlem alınmasını istiyoruz” dedi.