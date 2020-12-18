‘İlaçlar hastalığın silahı’

İzmir’de yerel yayın yapan televizyon kanalının sunucusu Erhan Önel, yakalandığı virüsü yendi, sağlığına kavuştu. Önel, “Virüs, vücudunuza girdiği zaman çok can sıkıcı bir hal alıyor. Keyifsiz ve insanın neşesini bozan bir durum. Koronavirüsü duymak ve yaşamak çok farklı bir olay. Çünkü herkesin vücudunda farklılıklar gösteriyor. Örneğin, ben hastalığı ağıra yakın geçirdim. Ateşim çok yükseldi ve çok ciddi güç kaybı yaşadım. İştahsızlığım da vardı. Ancak moralimi hep yüksek tuttum. Bu hastalıkta moralin yüksek olması gerekiyor. Ayrıca bana verilen ilaçları da eksiksiz kullandım. Verilen ilaçları 5 günde bitirdim. İlaçları aldıktan sonra kendi sağlığımda çok ciddi bir iyileşme gördüm” dedi.



