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    02.03.2020 - 00:09 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    İlayda’ya hayat olun

    Çocukluk aşkıyla evlenen ve hayatının en mutlu günlerine lenfoma kanseriyle gölge düşen İlayda Hacıoğlu Gürleyen çift yumurta ikizinden alınan örnek uyumsuz çıkınca, donör aramaya başladı

    İlayda’ya hayat olun

    İzmir’in Karşıyaka ilçesinde oturan İlayda Hacıoğlu Gürleyen (28), geçen yıl 4 Ağustos’ta çocukluk aşkı Ali Kaan Gürleyen ile evlendi. Evlendikten sonra eşiyle birlikte Soma’ya yerleşen genç kadın, dört ay sonra öksürük şikayetiyle doktora gitti, farenjit olduğu söylendi. Daha sonra boynunda oluşan şişlikleri göstermek için Ege Üniversitesi Hastanesi’ne giden İlayda, lenfoma kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığı öğrendikten sonra gücünü hiç kaybetmeyen İlayda’nın büyük şans olarak görülen çift yumurta ikizinin verdiği örnek ise uyumlu çıkmadı.

    Bunun üzerine, İlayda’nın eşi ve ailesi, kök hücre aramaktan vazgeçmedi ve ona destek olmak için saçlarını kazıttı, Soma’da ve Karşıyaka’da kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Soma’da Kızılay aracılığıyla düzenledikleri kan bağışı kampanyayla 750 kişiden kök hücre bağışı topladı. Daha sonra Karşıyaka Spor Kulübü taraftarlarının da destekleri ile Karşıyaka’da bir kan bağış aracı ile kampanyaya devam etti. Hastalığı yenebileceğine inanan İlayda, kendisi ve tüm hastalar için İzmirlileri kök hücre bağışı yapmaya çağırdı, şöyle konuştu:

    İlayda’ya hayat olun

    Üç tüp kan bir hayat

    “Hep güçlü durdum ve hiç düşmedim. Kan değerlerim hep iyiye gitti. Hastalığı yenme derecesine geldim. Kök hücre nakli olabilmem için çok donör ihtiyacımız var. Umarım herkese hayırlı olur, ben haricinde birçok hastaya da umut oluruz. Kanser çağımızın hastalığı, herkesi bulabiliyor. İnsanlar bu hastalığı duyduklarında ‘Neden ben?’ demesin. ‘İyi olacağım, hasta değilim, geçecek’ diye düşünsün.”

    İlayda’ya hayat olun

    Ali Kaan Gürleyen (28) ise, “Eşime ‘Hastalığı sen yeneceksin, beyninde bitirdikten sonra geri kalan işler bana ait, sen onları düşünme’ dedim. Her zaman yanında oldum. Şu an güzel gidiyoruz. Kendini motive ettikten sonra bu hastalık çok rahat yeniliyor” dedi. Anne Seval Hacıoğlu da (49), “Tedavimiz olumlu gidiyor. Kök hücre bulunursa da tamamlanacak. Bugün benim başıma gelen yarın sizin başınıza da gelebilir. Kök hücre bağışı hayat kurtarıyor. Üç tüp kan bir hayat” diye konuştu.

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