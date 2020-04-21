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    HaberlerEge Haberleri İlçe Tarım Müdürlüğü üreticiyi denetledi
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    21.04.2020 - 07:00 |

    İlçe Tarım Müdürlüğü üreticiyi denetledi

    Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Helvacı Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelere ve üreticilere gıda denetimlerinde bulundu.

    İlçe Tarım Müdürlüğü üreticiyi denetledi

    Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Helvacı Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelere ve üreticilere gıda denetimlerinde bulundu. Helvacı Pazar yeri, üretim noktaları ve satış alanlarında gerçekleştirdiği denetimlerde üreticiler ve işletme sahiplerine bilgilendirmeler de yapıldı. Helvacı pazarında satış yapan ıspanak üreticilerine de şeytan elması yabancı otuyla mücadele anlatıldı. Ayrıca, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) için pazar yerinde ve marketlerdeki ürünlerin fiyatları kontrol edildi.

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