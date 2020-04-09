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    HaberlerEge Haberleri İlçede 14 ayrı noktaya dezenfeksiyon kabini
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    09.04.2020 - 00:02 |

    İlçede 14 ayrı noktaya dezenfeksiyon kabini

    Edremit Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında, insan yoğunluğunun fazla olduğu 14 noktaya dezenfeksiyon kabini yerleştirdi.

    İlçede 14 ayrı noktaya dezenfeksiyon kabini

    Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Dışarıdan gelen insanlar belediyeye girmeden tüm elbiseleriyle birlikte dezenfekte oluyorlar. Dolayısıyla bu virüsün yayılma hızını önemli ölçüde etkileyecek. Edremitliler, siz evde kalın, gerisini biz hallederiz” dedi.

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