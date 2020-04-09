09.04.2020 - 00:02 |
İlçede 14 ayrı noktaya dezenfeksiyon kabini
Edremit Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında, insan yoğunluğunun fazla olduğu 14 noktaya dezenfeksiyon kabini yerleştirdi.
Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Dışarıdan gelen insanlar belediyeye girmeden tüm elbiseleriyle birlikte dezenfekte oluyorlar. Dolayısıyla bu virüsün yayılma hızını önemli ölçüde etkileyecek. Edremitliler, siz evde kalın, gerisini biz hallederiz” dedi.
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.