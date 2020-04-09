İlçede 14 ayrı noktaya dezenfeksiyon kabini

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Dışarıdan gelen insanlar belediyeye girmeden tüm elbiseleriyle birlikte dezenfekte oluyorlar. Dolayısıyla bu virüsün yayılma hızını önemli ölçüde etkileyecek. Edremitliler, siz evde kalın, gerisini biz hallederiz” dedi.