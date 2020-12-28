‘İlçede park sayımız 506’ya ulaşmıştır’

1 Nisan 2019 tarihinde 367 olan park sayısı, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden devralınan 75 park ile 506 sayısına ulaştı. Başkan Şeniz Doğan, çocukların ve ailelerinin keyifli vakit geçirmeleri için çalışacaklarını belirtti, “Her şey Merkezefendi ve Merkezefendililer için” dedi.