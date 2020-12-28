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    HaberlerEge Haberleri ‘İlçede park sayımız 506’ya ulaşmıştır’
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    28.12.2020 - 00:03 |

    ‘İlçede park sayımız 506’ya ulaşmıştır’

    Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın göreve başladığı tarihten itibaren Masal Parkı, Engelsiz Park ve Geri Dönüşüm Parkı gibi tematik parklar ile birlikte ilçeye toplam 64 yeni park kazandırıldı.

    ‘İlçede park sayımız 506’ya ulaşmıştır’

    1 Nisan 2019 tarihinde 367 olan park sayısı, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden devralınan 75 park ile 506 sayısına ulaştı. Başkan Şeniz Doğan, çocukların ve ailelerinin keyifli vakit geçirmeleri için çalışacaklarını belirtti, “Her şey Merkezefendi ve Merkezefendililer için” dedi.

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