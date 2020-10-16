İlçedeki caddeler tek tek yenileniyor

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, bölgede sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı, “Uzun yıllardır altyapı çalışması talebi olan cadde ve sokaklarda gerekli çalışmalara başladık. Mahalle ziyaretlerimizde halkımıza söz verdiğimiz gibi uzun yıllardır yapılması talep edilen Şehit Halil İbrahim Eriç Caddesi, altyapısı ve üstyapısı ile güzel bir görünüme kavuşacak” diye konuştu.