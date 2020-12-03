BİST1.3250.02EURO9.51-0.02USD7.86-0.02ALTIN462.121.15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İlçedeki pazarların günleri değişti
    ABONE OL
    03.12.2020 - 00:01 |

    İlçedeki pazarların günleri değişti

    Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, son günlerde koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle pazaryerlerinde yeni kısıtlamaların uygulanacağını söyledi.

    İlçedeki pazarların günleri değişti

    Kayda, “Çarşamba Pazarı, salı ve çarşamba günleri yeni pazaryerinde kurulacak. Üretici Pazarı cuma günü yeni pazaryerinde, Cumartesi Pazarı da, aynı gün Şehitler Mahallesi semt pazaryerinde, Pazar Pazarı ise, cuma günü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki alanda vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Henüz 1 aylık... Apartman önüne terk edildi

    Henüz 1 aylık... Apartman önüne terk edildi

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Asgari ücrete zam! 3 bin 159 lira ve...

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Pek çok filmde de yer almıştı! Arecibo çöktü

    Koronavirüs aşısı için tarih netleşti! Korona aşısı ne zaman, kimlere uygulanacak?

    Koronavirüs aşısı için tarih netleşti! Korona aşısı ne zaman, kimlere uygulanacak?

    Sıradaki Haber