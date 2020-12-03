03.12.2020 - 00:01 |
İlçedeki pazarların günleri değişti
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, son günlerde koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle pazaryerlerinde yeni kısıtlamaların uygulanacağını söyledi.
Kayda, “Çarşamba Pazarı, salı ve çarşamba günleri yeni pazaryerinde kurulacak. Üretici Pazarı cuma günü yeni pazaryerinde, Cumartesi Pazarı da, aynı gün Şehitler Mahallesi semt pazaryerinde, Pazar Pazarı ise, cuma günü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki alanda vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.