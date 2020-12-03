İlçedeki pazarların günleri değişti

Kayda, “Çarşamba Pazarı, salı ve çarşamba günleri yeni pazaryerinde kurulacak. Üretici Pazarı cuma günü yeni pazaryerinde, Cumartesi Pazarı da, aynı gün Şehitler Mahallesi semt pazaryerinde, Pazar Pazarı ise, cuma günü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki alanda vatandaşlarımıza hizmet verecek” dedi.