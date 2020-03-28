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    HaberlerEge Haberleri İlçedeki sağlıkçılara motivasyon ziyareti
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    28.03.2020 - 00:01 |

    İlçedeki sağlıkçılara motivasyon ziyareti

    Aliağa Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarını yalnız bırakmıyor.

    İlçedeki sağlıkçılara motivasyon ziyareti

    Belediye bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi personelleri, ilçe genelinde bulunan sağlık kuruluşlarına destek ziyaretinde bulundu. ‘Bu özverili mücadelede yanınızdayız’ diyen ekip, çeşitli hediyeler de takdim edip moral verdi.

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