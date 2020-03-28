28.03.2020 - 00:01 |
İlçedeki sağlıkçılara motivasyon ziyareti
Aliağa Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarını yalnız bırakmıyor.
Belediye bünyesinde görev yapan Milletin Ekibi personelleri, ilçe genelinde bulunan sağlık kuruluşlarına destek ziyaretinde bulundu. ‘Bu özverili mücadelede yanınızdayız’ diyen ekip, çeşitli hediyeler de takdim edip moral verdi.
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