İlçedeki tüm camiler dezenfekte ediliyor

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 187 camide dezenfekte işlemlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlıklı ortamlarda ibadet etmesi sağlandı. Halkın sağlığı için belediye olarak her türlü imkanı seferber ettiklerini ifade eden Başkan Avni Örki, “Tüm halkımızdan koronavirüs önlemleri için hayati önem taşıyan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyorum” dedi.