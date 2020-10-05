İlçeler anlattı Soyer dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçelerdeki ilk 500 gün çalışmalarını, devam eden projeleri ve ilçelerin Büyükşehir’den taleplerini dinlemek için başlatılan program kapsamında, 7 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi.

Büyükşehir Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı katıldı.

Yatırımlar şekilleniyor

İlçelerdeki ilk 500 gün çalışmalarını, önümüzdeki 3.5 yıla ilişkin hedefleri ve ilçelerin Büyükşehir ile ortak yürütmek istedikleri projeleri dinleyen Soyer, bütçe döneminin yaklaştığını ve ilçelere yapılacak yatırımların planlanacağını vurguladı.