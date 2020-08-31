‘İlçelere hizmeti eşit şekilde götürüyoruz’

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepsut’ta yürütülen yol çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçeye eşit hizmet götürmeye devam ettiklerini belirtti, “Masa başında oluşturduğumuz stratejik planları şimdi sahada bir bir uyguluyoruz” dedi. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’u da ziyaret eden Yılmaz; Sanayi, 15 Temmuz Şehitler ve 5 Eylül caddelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.