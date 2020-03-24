BİST84.246-1,81EURO7,040,04USD6,560,04ALTIN327,823,80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘İlçemizde yaşayan herkes kıymetlimiz’
    ABONE OL
    24.03.2020 - 00:01 |

    ‘İlçemizde yaşayan herkes kıymetlimiz’

    Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaş sokağa çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

    ‘İlçemizde yaşayan herkes kıymetlimiz’

    Turgutlu’da yaşayan herkesin, hiçbir ayrım gözetmeksizin kendisi için kıymetli olduğunu belirten Akın, “Başta kendi sağlığınız olmak üzere ailenizin, sevdiklerinizin, komşularınızın kısacası tüm Turgutlu’muzun sağlığını korumak adına sokağa çıkmamanızı istiyorum. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşımızdan yalnız yaşayanlar için de, Kaymakamlık koordinesinde yardım ekibi oluşturuldu. Belediye olarak biz de kurulan ekibe personel ve araç desteği ile katkıda bulunacağız. 112, 155, 156 ve 0236 313 26 06 numaralı telefonlara 24 saat ihtiyaçlarınızı iletebilirisiniz” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.
    daha fazla video için
    İrlanda'dan 305 öğrenci Sivas'a geldiYurt dışından uçakla Sivas'a gelen Türk öğrenciler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilecek.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

    Son dakika Bakan Koca'dan yeni açıklama! Gençlere çağrı yaptı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Sıradaki Haber