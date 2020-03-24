24.03.2020 - 00:01 |
‘İlçemizde yaşayan herkes kıymetlimiz’
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaş sokağa çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.
Turgutlu’da yaşayan herkesin, hiçbir ayrım gözetmeksizin kendisi için kıymetli olduğunu belirten Akın, “Başta kendi sağlığınız olmak üzere ailenizin, sevdiklerinizin, komşularınızın kısacası tüm Turgutlu’muzun sağlığını korumak adına sokağa çıkmamanızı istiyorum. Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşımızdan yalnız yaşayanlar için de, Kaymakamlık koordinesinde yardım ekibi oluşturuldu. Belediye olarak biz de kurulan ekibe personel ve araç desteği ile katkıda bulunacağız. 112, 155, 156 ve 0236 313 26 06 numaralı telefonlara 24 saat ihtiyaçlarınızı iletebilirisiniz” dedi.
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