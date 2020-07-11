11.07.2020 - 01:33 |
‘İlçemize, el ele taş üstüne taş koyalım’
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret ederek Bornova İlçe Başkanlığı görevine yeni atanan Hasan Ali Karaman ve parti yöneticilerine başarılar diledi.
İduğ, “İlçemize hizmet yolunda bize destek olan herkesle işbirliği yapmaya hazırız” dedi. İduğ’un ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Hasan Ali Karaman da, “Biz Bornova’da taş üstüne taş koyanın yanındayız” diye konuştu.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.