‘İlçemize, el ele taş üstüne taş koyalım’

İduğ, “İlçemize hizmet yolunda bize destek olan herkesle işbirliği yapmaya hazırız” dedi. İduğ’un ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Hasan Ali Karaman da, “Biz Bornova’da taş üstüne taş koyanın yanındayız” diye konuştu.