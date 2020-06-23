23.06.2020 - 07:00 | | NURETTİN DOĞAN DHA
İlçenin 111 yıllık çınarı toprağa verildi
Alaşehir’in en yaşlı insanı 111 yaşındaki Hanım Ölmez, Babalar Günü’nde hayatını kaybetti
Alaşehir’in en yaşlı insanı 111 yaşındaki Hanım Ölmez, Babalar Günü’nde hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Ölmez, yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti. Hacıaliler Cami’nde kılınan namazdan sonra Ölmez’in cenazesi Hacıaliler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, 5 Mayıs Anneler Günü’nde Hanım Ölmez’i evinde ziyaret etmişti.