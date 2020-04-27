İlçenin dört bir yanı dezenfekte ediliyor

Ayvalık Belediyesi, koronovirüs önlemleri kapsamında kapalı alanları, ana caddeler ile sokakları ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte ediyor. Dezenfektan üretimi için kendi olanaklarını kullandıklarını belirten Başkan Mesut Ergin, gerekli hammaddeyi de kendilerinin temin ettiklerini, insan sağlığına zarar vermemesi için dezenfektasyon sırasında azami özen gösterdiklerini söyledi.