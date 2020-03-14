14.03.2020 - 00:44 |
İlçenin her köşesinde topyekûn temizlik
Bayraklı Belediyesi, koronavirüsün Türkiye’de de görülmesi üzerine, tüm oyun parkları, okul ve ibadethaneler ile vatandaşın yoğun olarak bulunduğu noktaları baştan aşağı temizliyor.
Halk sağlığını korumak amacıyla önlemleri artırdıklarını belirten Başkan Serdar Sandal, “30 kişilik özel ekibimiz ortak kullanım alanlarında çalışma yürütüyor. Bilgilendirme için 10 bin broşür bastırdık. Mart ve nisan aylarındaki etkinlikleri iptal ettik. Kurlarımız da mart sonuna kadar durduruldu” dedi.
Milliyet'te Haftanın Özeti (13 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri...
Ece Erken o görüntülerden sonra canlı yayında istifa etti!Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'da önceki gün Ece Erken'in olay görüntülerinin ardından beklenmedik gelişmeler yaşandı. Ece Erken canlı yayında istifa ettiğini açıkladı. Ardından 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan ve bu konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, her şeyin kendi suçu olduğunu söyleyerek, Ece Erken'i savundu. Eşiyle boşanma kararından dönmediğini ve Ece Erken'le yaşadığı gönül ilişkisinin de kimseyi ilgilendirmediğini sözlerine ekledi. İşte canlı yayında yapılan o açıklamalar...