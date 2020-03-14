İlçenin her köşesinde topyekûn temizlik

Halk sağlığını korumak amacıyla önlemleri artırdıklarını belirten Başkan Serdar Sandal, “30 kişilik özel ekibimiz ortak kullanım alanlarında çalışma yürütüyor. Bilgilendirme için 10 bin broşür bastırdık. Mart ve nisan aylarındaki etkinlikleri iptal ettik. Kurlarımız da mart sonuna kadar durduruldu” dedi.