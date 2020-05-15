‘İlçenin her yerinde ciddi önlem aldık’

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, salgına karşı yürüttükleri mücadele ve önlem çalışmaları hakkında, Belediye Meclisi’nin CHP ve AK Parti gruplarını bilgilendirdi. Selvitopu, toplum sağlığını korumak amacıyla park, pazaryeri, sokak, cadde ve bulvarlarda, dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi. İzmir Pazarcılar Odası’yla yapılan görüşmeler sonucu pazaryerlerinde ciddi önlemler alındığını vurguladı.