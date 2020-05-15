15.05.2020 - 00:02 |
‘İlçenin her yerinde ciddi önlem aldık’
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, salgına karşı yürüttükleri mücadele ve önlem çalışmaları hakkında, Belediye Meclisi’nin CHP ve AK Parti gruplarını bilgilendirdi. Selvitopu, toplum sağlığını korumak amacıyla park, pazaryeri, sokak, cadde ve bulvarlarda, dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi. İzmir Pazarcılar Odası’yla yapılan görüşmeler sonucu pazaryerlerinde ciddi önlemler alındığını vurguladı.
Vatandaşlar yine sahile akın ettiCorona virüsle mücadelede alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen iftar sonrasında bazı vatandaşlar Bakırköy Sahili'ne çıktı. Vatandaşların yürüyüş yaptığı, çimenlere oturup çay içtiği görüldü. Bir grup ise kamp sandalyelerini kurarak nargile içti.