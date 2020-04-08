İlçenin her yerine dezenfeksiyon noktası

BALIKESİR’İN İvrindi ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında, halkın uğrak noktalarına dezenfektan konuldu. Belediye giriş noktası, kaymakamlık binası girişi, ilçe merkezindeki banka girişleri ile kamu binalarının girişlerinde dezenfeksiyon noktaları oluşturdu. Topyekûn seferber olduklarını belirten Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, “Saha çalışmalarımızı askıya aldık, dezenfeksiyon ve ilaçlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verdik” dedi.

l ABDÜLKADİR AYDINIŞIK DHA