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    HaberlerEge Haberleri İlçenin her yerine dezenfeksiyon noktası
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    08.04.2020 - 00:01 |

    İlçenin her yerine dezenfeksiyon noktası

    İlçenin her yerine dezenfeksiyon noktası

    BALIKESİR’İN İvrindi ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında, halkın uğrak noktalarına dezenfektan konuldu. Belediye giriş noktası, kaymakamlık binası girişi, ilçe merkezindeki banka girişleri ile kamu binalarının girişlerinde dezenfeksiyon noktaları oluşturdu. Topyekûn seferber olduklarını belirten Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, “Saha çalışmalarımızı askıya aldık, dezenfeksiyon ve ilaçlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verdik” dedi.
    l ABDÜLKADİR AYDINIŞIK DHA

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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