İlçenin kaynakları halkın hizmetinde

Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi’nde yemeklerde kullanılan zeytinyağının üretimi gerçekleşti. Kent genelinde belediyeye ait park ve yeşil alanlardaki ağaçlardan yapılan hasadın ardından toplanan zeytinlerden bin 442 kilogram zeytinyağı üretildi. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlumuzun kaynaklarını, bereketli toprakları ve zenginliğini vatandaşlarımız için kullandığımızı bir kere daha göstermiş olduk” dedi.