BİST1.527-0.50EURO8.51-0.44USD7.05-1.09ALTIN411.44-0.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İlçenin kaynakları halkın hizmetinde
    ABONE OL
    06.02.2021 - 07:00 |

    İlçenin kaynakları halkın hizmetinde

    Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi’nde yemeklerde kullanılan zeytinyağının üretimi gerçekleşti.

    İlçenin kaynakları halkın hizmetinde

    Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi’nde yemeklerde kullanılan zeytinyağının üretimi gerçekleşti. Kent genelinde belediyeye ait park ve yeşil alanlardaki ağaçlardan yapılan hasadın ardından toplanan zeytinlerden bin 442 kilogram zeytinyağı üretildi. Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlumuzun kaynaklarını, bereketli toprakları ve zenginliğini vatandaşlarımız için kullandığımızı bir kere daha göstermiş olduk” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Atmaca’ tam isabetle vurdu

    ‘Atmaca’ tam isabetle vurdu

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası

    İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası

    Sıradaki Haber