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    HaberlerEge Haberleri İlçeyi değiştirecek projeleri dinledi
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    12.03.2020 - 00:09 |

    İlçeyi değiştirecek projeleri dinledi

    İlçeyi değiştirecek projeleri dinledi

    Aliağa Belediyesi’ni ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Başkan Serkan Acar’dan yatırımlarla ilgili olarak bilgi aldı, destek olacaklarını söyledi.

    Bakırçay bölgesi programları kapsamında Aliağa’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aliağa Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Serkan Acar, makamında ağırladığı Bakan Pakdemirli’yle ilçeye yapılması planlanan yatırımlarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

    Ziyarete Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İlçe Başkanı Hamdi Erdem, MHP İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir ve Cumhur İttifakı’nın meclis üyeleri katıldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Bakan Pakdemirli ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’ya yapılması planlanan yatırımların son durumu hakkında görüştü. Pakdemirli, ilçe için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

    Kongreye de katıldı

    Başkan Serkan Acar, “Aliağamız için önemli projelerimiz var. Sayın Bakanımıza bunları aktarma imkânı bulduk. Çok verimli bir görüşme oldu. İlçemiz için bu yatırımlarımızı hayata geçirmeye çalışacağız” dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Aliağa İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi’ne de katıldı. Kongrede, AK Parti milletvekilleri Hamza Dağ, Necip Nasır, Ahmet Tan, Fehmi Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir de yer aldı. Mevcut Başkan Hamdi Erdem, 400 delegeden 227’sinin sandığa gittiği kongrede, kullanılan oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

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