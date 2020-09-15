İldiz’in keyfi yerinde

TFF 1. Lig’de sezonun ilk maçında evinde Yılport Samsunspor’la 0-0 berabere kalan Altay’da Teknik Direktör Yücel İldiz, takımının performansını beğendi. Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Yücel İldiz, “Sezonun ilk maçları her zaman zordur. Samsunspor’la çok zorlu bir müsabaka oynadık. Çok pozisyon olan bir maç değildi ama tek eksik bizim golümüzdü” yorumu yaptı. “Eksiklerimiz tabii ki var” diyen deneyimli teknik adam, “Yapılması beklenen 1-2 transferimiz daha var, arkadaşlarımız uğraşıyorlar. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir oyun sergileyeceğiz” diye konuştu.