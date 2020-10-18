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    HaberlerEge Haberleri İletişim kurmaları kolaylaştı
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    18.10.2020 - 00:05 |

    İletişim kurmaları kolaylaştı

    Muğla Büyükşehir Belediyesi, işitme engellilerin daha rahat iletişim kurması ve dudak okumakta zorlanmaması için özel şeffaf maskeler tasarladı.

    İletişim kurmaları kolaylaştı

    Büyükşehir Belediyesi Maske Üretim Merkezi’nde ilk etapta bin adet üretilen şeffaf maskelere ilgi yoğun oldu. Birbirleriyle işaret diliyle anlaşabilen işitme engelliler özellikle hastane, kamu kurumları, işyerleri ve marketler gibi iş ve sosyal hayatlarında dudak okuma yöntemiyle anlaşabildikleri için Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği şeffaf maskelerin iletişimlerini daha da kolaylaştıracağını söyledi. İhtiyaca göre üretimin devam edeceğini ifade eden Başkan Osman Gürün, “Dudak okuma onlar için önemlidir ve bundan yoksun kaldılar. Hatta bazen biz bile en yakınımızı maske içerisinden sadece göz ile tanıyamadığımız zamanlar oluyor. Dolayısıyla ‘Acaba onlara ne verebiliriz kendilerini korumaları maskeyi çıkararak dudağı okutmak yerine maske kullanımı devam ederken acaba nasıl yardım edebiliriz’ diye düşündük. Şu ana kadar bin adet maske üretimi yapıldı. İhtiyaç durumuna göre üretimi yapılacak” dedi.

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