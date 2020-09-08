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    HaberlerEge Haberleri İletişimde maske etkisi
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    08.09.2020 - 00:03 |

    İletişimde maske etkisi

    Salgınla mücadelede hayati önem taşıyan maske kullanımıyla birlikte dudak hareketlerinin görünmemesi, kişileri gözlere odaklanarak ve yüksek sesle iletişim kurmaya yöneltti.

    İletişimde maske etkisi

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Mergen, “Daha kolay anlaşılır olmak için yüksek sesle konuşmaya başladık. Sözel iletişimin en önemli unsuru el hareketleri, daha çok önem kazandı. Konuşan kişinin gözlerine odaklanmak da bu adaptasyon sürecinde bize destek oluyor” dedi. Koronavirüs sürecinde özellikle işitme engelliler için iletişimin zor hale geldiğini ifade eden Mergen, “Dudak hareketleri hem konuşan hem de dinleyici için iletişimde tamamlayıcıdır. Ağız bölgesi şeffaf materyalden yapılmış maskeler tasarlandı. Maskeler sadece dil algımızı değil, dilin ifade ettiği duygu içeriğini de etkiledi” diye konuştu.

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