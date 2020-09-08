İletişimde maske etkisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Mergen, “Daha kolay anlaşılır olmak için yüksek sesle konuşmaya başladık. Sözel iletişimin en önemli unsuru el hareketleri, daha çok önem kazandı. Konuşan kişinin gözlerine odaklanmak da bu adaptasyon sürecinde bize destek oluyor” dedi. Koronavirüs sürecinde özellikle işitme engelliler için iletişimin zor hale geldiğini ifade eden Mergen, “Dudak hareketleri hem konuşan hem de dinleyici için iletişimde tamamlayıcıdır. Ağız bölgesi şeffaf materyalden yapılmış maskeler tasarlandı. Maskeler sadece dil algımızı değil, dilin ifade ettiği duygu içeriğini de etkiledi” diye konuştu.