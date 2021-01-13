13.01.2021 - 00:02 |
İlgi görüyor
Ayvalık Cunda Adası’nda hediyelik eşya dükkanı bulunan Cemal Çakmak ve oğlu İbrahim Çakmak’ın Uzak Doğu’dan ithal ederek, süs eşyası olarak sattıkları kurutulmuş zehirli balon balıkları büyük ilgi görüyor.
Renkli objeler ile süslenen balon balıkları, daha çok hediye olarak tercih ediliyor. Müşterilerinin imitasyon sandıkları balon balıklarının gerçek olduğunu anladıkları zaman şaşkınlık yaşadıklarını İbrahim Çakmak balon balığının iki türü olduğunu belirtti, “Japonya’da meşhur bir yiyecek. Ülkemizde de görülmeye başlandı” dedi.