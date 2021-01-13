BİST1.5500.87EURO9.100.06USD7.44-0.07ALTIN444.680.16
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İlgi görüyor
    ABONE OL
    13.01.2021 - 00:02 |

    İlgi görüyor

    Ayvalık Cunda Adası’nda hediyelik eşya dükkanı bulunan Cemal Çakmak ve oğlu İbrahim Çakmak’ın Uzak Doğu’dan ithal ederek, süs eşyası olarak sattıkları kurutulmuş zehirli balon balıkları büyük ilgi görüyor.

    İlgi görüyor

    Renkli objeler ile süslenen balon balıkları, daha çok hediye olarak tercih ediliyor. Müşterilerinin imitasyon sandıkları balon balıklarının gerçek olduğunu anladıkları zaman şaşkınlık yaşadıklarını İbrahim Çakmak balon balığının iki türü olduğunu belirtti, “Japonya’da meşhur bir yiyecek. Ülkemizde de görülmeye başlandı” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul, İzmir, Edirne...

    Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul, İzmir, Edirne...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

    TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı

    TIR, jandarma aracı ve otomobile çarptı

    Sıradaki Haber