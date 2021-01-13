İlgi görüyor

Renkli objeler ile süslenen balon balıkları, daha çok hediye olarak tercih ediliyor. Müşterilerinin imitasyon sandıkları balon balıklarının gerçek olduğunu anladıkları zaman şaşkınlık yaşadıklarını İbrahim Çakmak balon balığının iki türü olduğunu belirtti, “Japonya’da meşhur bir yiyecek. Ülkemizde de görülmeye başlandı” dedi.