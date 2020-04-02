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    HaberlerEge Haberleri İlham evde gelecek
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    02.04.2020 - 02:41 |

    İlham evde gelecek

    Covid 19 salgını sürecinde; mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar evde kaldıkları süreçte, yapacakları tasarımlarla doğal taşa sanat katarak, katma değer katacaklar, hayat verecek.

    İlham evde gelecek

    Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması” öğrenci ve profesyonellere yönelik 2 kategoride gerçekleştiriliyor. Tasarıma ve işlenmiş katma değerli ürüne ağırlık vereceklerini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “2019 yılında birliğimizin 597 milyon dolarlık doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payı 381 milyon dolar oldu. Hedefimiz bu oranı daha da yukarı taşımak” dedi. Başvurular 15 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilir.

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