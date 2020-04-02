İlham evde gelecek

Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Doğaltaş Proje ve Tasarım Yarışması” öğrenci ve profesyonellere yönelik 2 kategoride gerçekleştiriliyor. Tasarıma ve işlenmiş katma değerli ürüne ağırlık vereceklerini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “2019 yılında birliğimizin 597 milyon dolarlık doğal taş ihracatında işlenmiş ürün ihracatının payı 381 milyon dolar oldu. Hedefimiz bu oranı daha da yukarı taşımak” dedi. Başvurular 15 Haziran 2020 tarihine kadar yapılabilir.