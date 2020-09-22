İlhamı, Ege Denizi’nin huzur veren mavisi

İzmir konut sektöründe adından söz ettiren Modda’nın son projesi Bayraklı’da yükseliyor. Teknolojiyi minimalizmle buluşturan tasarımları, İzmir’in yanı sıra Türkiye’nin de dikkatini çeken şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem, “Modda Port ile kentin ortasında, denizle iç içe bir yaşam sunacağız” dedi.

- Bize yeni projeniz Modda Port hakkında bilgi verir misiniz?

Modda Port projesinin tasarımında, Ege Denizi’nin masmavi renginin verdiği huzurdan ilam aldık. Minimalist, her detayı incelikle tasarlanmış butik bir proje yarattık. Gün batımı dünyada en güzel nerede izlenir deseler, biz İzmirliler şüphesiz ‘İzmir’ deriz. Dünyada, gün batımında gökyüzünün bazen mavi bazen de pembe tonlarına bürünmesi, sadece birkaç ülkede ve şehirde yaşanan bir doğa olayı ve biz buna sahibiz. Modda Port bu duyguyu ve görkemi her gün yaşamanızın kapılarını açıyor.

- Modda markanızla aynı anda yürüttüğünüz projeler var ama bu proje ismindeki ‘Port’tan da anlaşılabileceği gibi daha ayrıcalıklı bir bölgede sanırım?

Modda Port projesi, İzmir’de denizi görüp deniz ile iç içe yaşayabileceğiniz, İzmir Körfezi’nin tam ortasında, Konak ilçesi sınırlarında Alsancak Limanı’nın hemen arkasındaki ilk parselde yer alıyor.

‘Liman, dünyaya açılacak’

Proje, şehrin iki ana merkezi Alsancak-Konak ile Bayraklı gökdelenler bölgesi arasında İzmir’in tam ortasında bulunuyor. ‘Yeni Alsancak’ olarak adlandırılan bölgede planlanan gelişmeler içerisinde en önemli nokta, ticari limanın Çandarlı’ya taşınmasıdır. İzmir Limanı’nın taşınmasından sonra liman arazisi, Cruise gemileri için uluslararası turizm ve yat limanı, marina, rekreasyon alanları, kafe ve alışveriş mağazaları olarak yeniden tasarlanıp hizmete açılacak.

- Modda Port gerçekten İzmir’in belki de en kıymetli bölgelerinden birinde yer alıyor. Peki projede ev sahiplerini hangi imkanlar bekliyor?

Fazlası var eksiği yok diyebiliriz. Modda Port’ta; kapalı otopark, full residence hizmeti, tenis kortu, fitness salonu, kapalı havuz, house keeping, araç yıkama, kuru temizleme hizmeti başlıca olanaklar olarak öen çıkıyor.

- Modda Port’taki daire tipleriniz nasıl?

Projemiz 22 kattan oluşuyor ve toplamda 77 adet bağımsız bölüm var. Tamamı konut olan projede her daire denizi görecek şekilde konumlandı. Geniş ve ferah iç tasarımları ile büyük hacimli dairelere yer verdik. Kesintisiz deniz manzarasına sahip 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinden oluşan projede; kapalı otopark, kapalı bahçe, tenis kortu, fitness salonu, kapalı havuz, SPA ve çeşitli residence hizmetleri sizin ve aileniz için en ince detaylarla düşünüldü.

Üç tip dairemiz var: 2+1, 3+1 A ve 3+1 B. Her üç tipimizde de İzmir’in güzelliğini doyasıya yaşayacağınız geniş balkonlar bulunuyor.