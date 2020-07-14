Ilıca Plajı’nda yine aynı görüntü

Çeşme’nin Ilıca Plajı’nda hafta sonu yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının gölgede 35 dereceyi bulduğu İzmir ve çevre illerden pek çok kişi hafta sonunu fırsat bilip, Ilıca Plajı’na akın etti. Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe için düzenleme yapılan sahilde, 1.5 metre arayla 6 metrekarelik özel alanlar oluşturmasına rağmen sosyal mesafeye uymayanlar dikkat çekti. Pek çok tatilcinin maske takmadığı gözlemlendi. Plaja ailesiyle gelen Aytaç Bektaşoğlu, “Sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Kesinlikle korkuyoruz. Bugün plaja ilk gelişim. Geldiğime pişmanım” dedi. İlk kez Ilıca Plajı’na geldiğini söyleyen Kıymet Künerdikler de, bu kadar kalabalık olacağını düşünmediğini vurguladı, “Bence plajdaki durum çok sıkıntılı ve üzücü” diye konuştu.