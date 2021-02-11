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    HaberlerEge Haberleri Ilıca’nın yıldızı yeniden parlayacak
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    11.02.2021 - 00:02 |

    Ilıca’nın yıldızı yeniden parlayacak

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Ilıca’da incelemelerde bulundu, bölgenin eksikliklerini tespit etti.

    Ilıca’nın yıldızı yeniden parlayacak

    Başkan Oran’a Ilıca Mahalle Muhtarı Kamil Baykal ile teknik ve idari birim amirleri eşlik etti. Ilıca’nın eski günlerine döneceğini belirten Başkan Oran, “İzmir’in incisi, yeryüzü cennetimiz Çeşme’yi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Yaz aylarında milyonları ağırlayan Ilıcamız’da yeni düzenlemeler yapıyoruz. Yıldız Burnu-Egeçeşme sahili arası projemizin onayını bekliyoruz. Kısa sürede Ilıca’da bulunan Topan Banyomuzu ayağa kaldıracağız. Ilıca çarşımızı yeniden inşa ediyoruz” dedi. Taş İskele’de bulunan, belediyeye ait Kardeş Motel binasını yıkarak, Ilıca’yı denizle buluşturduklarını belirten Başkan Oran, “Her şey söz verdiğimiz gibi. Ilıca eski ihtişamlı günlerine kavuşacak, yeniden nefes alacak. Sahil şeridini yeniden düzenleyeceğiz, vatandaşlarımız yürüyüp, spor yapabilecek” diye konuştu.

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