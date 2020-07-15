İlişkiler güçlenecek

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) internet üzerinden gerçekleştirdiği ‘Dış Ticaret Elçileri’ programında bu kez Hollanda’yı ele aldı. Genç iş insanlarının yurt dışına açılma sürecini hızlandırmak, bu süreçteki maliyetleri düşürmek ve Kovid-19’un yarattığı olumsuz etkileri bertaraf etmek istediklerini belirten EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Hollanda’nın Türkiye’ye 25 milyar 402 milyon dolar doğrudan yatırım yaptığını söyledi, Hollanda ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Hollanda İzmir Fahri Konsolosu ve EGİAD kurucu üyelerinden Oğuz Özkardeş de, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son derece üst düzeyde seyrettiğini ve bu ilişkileri sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarını söyledi.