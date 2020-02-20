İlk 100’un arasında

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı doktora öğrencisi Araştırma Görevlisi Zihni Onur Uygun, TÜBİTAK-1001 projesi ile desteklenen doktora teziyle 39 Avrupa ülkesinde biyokimya ve moleküler yaşam bilimleri alanında çalışan genç araştırıcılar arasından seçilen 100 bilim insanından biri oldu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret eden Uygun, “Kullandığımız yöntemin ve çalışma sonuçlarımızın kanser erken tanısında önemli bir ilerleme sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Rektör Budak da, “Alanlarında birer uzman olmak için yoğun bir çaba içinde olan gençlerimizi bizler de her zaman destekliyoruz” diye konuştu.