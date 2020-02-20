20.02.2020 - 07:00 |
İlk 100’un arasında
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı doktora öğrencisi Araştırma Görevlisi Zihni Onur Uygun, TÜBİTAK-1001 projesi ile desteklenen doktora teziyle 39 Avrupa ülkesinde biyokimya ve moleküler yaşam bilimleri alanında çalışan genç araştırıcılar arasından seçilen 100 bilim insanından biri oldu.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı doktora öğrencisi Araştırma Görevlisi Zihni Onur Uygun, TÜBİTAK-1001 projesi ile desteklenen doktora teziyle 39 Avrupa ülkesinde biyokimya ve moleküler yaşam bilimleri alanında çalışan genç araştırıcılar arasından seçilen 100 bilim insanından biri oldu. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ziyaret eden Uygun, “Kullandığımız yöntemin ve çalışma sonuçlarımızın kanser erken tanısında önemli bir ilerleme sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Rektör Budak da, “Alanlarında birer uzman olmak için yoğun bir çaba içinde olan gençlerimizi bizler de her zaman destekliyoruz” diye konuştu.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.