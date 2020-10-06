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    HaberlerEge Haberleri İlk 10’a girdi
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    06.10.2020 - 00:02 |

    İlk 10’a girdi

    İlk 10’a girdi

    Ege Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan, Türkiye’deki 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı değerlendirmede ilk 10’da yer aldı. URAP 2020-2021 sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8’inci, Türkiye genelinde ise 10’uncu olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye sıralamasında ilk 20`de yer alan üniversitelerle kıyaslandığında  üniversitemiz, doktora öğrenci ve mezun sayısı göstergesinde 8’inci, akademisyen sayısının öğrenci sayısına oranında ise 3’üncü sırada yer aldı. Bilimsel yayın sayı ve kalitesini artırmak için akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hedefimiz, dünyanın en iyisi 300 üniversitesi arasına adımızı yazdırmak” dedi.

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