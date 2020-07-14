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    HaberlerEge Haberleri ‘İlk denizcimiz unutulmamalı’
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    14.07.2020 - 07:00 |

    ‘İlk denizcimiz unutulmamalı’

    MHP İzmir İl Teşkilatı; Hasan Tahsin, Cumhuriyet ve Kurtuluş Müzesi ve Fethi Sekin Feribotu çıkışından sonra şimdi de İzmir’i ilk defa fetheden Çaka Bey’in adının verildiği ve unutulmaya yüz tutmuş meydana, yeniden Çaka Bey büstünün ve tanıtım yazısının asılmasını istiyor.

    ‘İlk denizcimiz unutulmamalı’

    MHP İzmir İl Teşkilatı; Hasan Tahsin, Cumhuriyet ve Kurtuluş Müzesi ve Fethi Sekin Feribotu çıkışından sonra şimdi de İzmir’i ilk defa fetheden Çaka Bey’in adının verildiği ve unutulmaya yüz tutmuş meydana, yeniden Çaka Bey büstünün ve tanıtım yazısının asılmasını istiyor. MHP İl Başkanı Veysel Şahin, “Emir Çaka Bey, hem Türk Tarihi hem de şehrimizin tarihi bakımından unutmamamız gereken bir şahsiyet. Çaka Bey, İzmir’in hem ilk fatihi hem de ilk Türk denizcisi. Tarihimizde çok önemli bir sayfa açtı. Hatta ismin verildiği ve bugün unutturulmaya çalışılan yerde ilk tersanemizi yine o kurmuştur. İsmini ve yaptıklarını yaşatmak zorundayız” dedi.
    ‘Çaka Bey’in hatırası yaşatılmalı’
    Konak MHP Üyesi Ali Peynirci, “Emir Çaka Bey’in aziz hatırası yaşatılmalı ve büstü, tanıtım yazısı ve meydanın ismi Çaka Bey olarak ilan edilmeli” diye konuştu.
    Konuyu, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıyacaklarını vurgulayan, MHP’nin Büyükşehir Meclisi Grup Başkanı Selahattin Şahin de, “Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda gereğini yapacaktır” dedi.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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