BİST110.785-0,38EURO6,780,19USD6,080,09ALTIN320,16-0,22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İlk ders Çakın’dan
    ABONE OL
    05.03.2020 - 00:03 |

    İlk ders Çakın’dan

    Uşak Belediyesi ile Uşak Üniversitesi arasında imzalanan ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılını kapsayan özel protokol kapsamında üniversite öğrencileri Başkan Çakın’dan ilk dersini aldı. Belediye ile üniversiteyi eğitim çatısı altında birleşilen projede, Uşak Üniversitesi öğrencileri, yerel yönetimleri doğrudan yerinde görme fırsatı buldu.

    İlk ders Çakın’dan

    Huzurpark’ta gerçekleştirilen Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısına katılan yaklaşık 100 öğrenci meclisteki işleyişi inceledi. Yerel yönetimlerle ilgili bilgi verilen öğrencilere, belediye faaliyetleri de detaylı bir şekilde anlatıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çakın, soruları da yanıtladı.

    ‘Üniversitemiz önemli’

    Belediyeciliğin bir yönetim ve organizasyon işi olduğunu kaydeden Mehmet Çakın, “Yerel yönetimin en temel halkasıdır. Yerel yönetimse bir tecrübe işi olduğu kadar, aynı zamanda bilim dalıdır. Gerek üniversitelerde gerekse özel araştırmalarla belediyeciliğin nasıl olması gerektiğine ve halka en iyi şekilde nasıl hizmet verilebileceğinin yolları üzerinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Biz de bu anlamda üniversitemizle projeler gerçekleştirmeyi ve üniversitemizin bu konudaki bilgi birikiminden faydalanmayı diliyoruz” dedi.

    İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Öğretmen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Öğretmen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, dizi nerede çekiliyor?

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

    Göçmenlere sert müdahale

    Göçmenlere sert müdahale

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    AB temsilcisinden utanç şovu!

    Sıradaki Haber