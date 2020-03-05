İlk ders Çakın’dan
Uşak Belediyesi ile Uşak Üniversitesi arasında imzalanan ve 2019-2020 eğitim ve öğretim yılını kapsayan özel protokol kapsamında üniversite öğrencileri Başkan Çakın’dan ilk dersini aldı. Belediye ile üniversiteyi eğitim çatısı altında birleşilen projede, Uşak Üniversitesi öğrencileri, yerel yönetimleri doğrudan yerinde görme fırsatı buldu.
Huzurpark’ta gerçekleştirilen Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısına katılan yaklaşık 100 öğrenci meclisteki işleyişi inceledi. Yerel yönetimlerle ilgili bilgi verilen öğrencilere, belediye faaliyetleri de detaylı bir şekilde anlatıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Çakın, soruları da yanıtladı.
‘Üniversitemiz önemli’
Belediyeciliğin bir yönetim ve organizasyon işi olduğunu kaydeden Mehmet Çakın, “Yerel yönetimin en temel halkasıdır. Yerel yönetimse bir tecrübe işi olduğu kadar, aynı zamanda bilim dalıdır. Gerek üniversitelerde gerekse özel araştırmalarla belediyeciliğin nasıl olması gerektiğine ve halka en iyi şekilde nasıl hizmet verilebileceğinin yolları üzerinde çeşitli çalışmalar yapılıyor. Biz de bu anlamda üniversitemizle projeler gerçekleştirmeyi ve üniversitemizin bu konudaki bilgi birikiminden faydalanmayı diliyoruz” dedi.