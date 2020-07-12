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    HaberlerEge Haberleri İlk ‘engelsiz kırmızı bayrak’
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    12.07.2020 - 00:02 |

    İlk ‘engelsiz kırmızı bayrak’

    Foça’da ilk kez özel bir otel ve işletme Engelsizmir kongresinin ardından dağıtılan ‘Kırmızı Bayrak’ belgesi almaya hak kazandı

    İlk ‘engelsiz kırmızı bayrak’

    İZMİR Büyükşehir’in düzenlediği Engelsizmir 2013 Kongresi sonrası gündeme gelen ‘engelli bireylerin erişimine uygun hale getirilen mekânlar ile ulaşım araçlarına ‘Kırmızı Bayrak’ verilmesi çalışması devam ediyor. Foça’da ilk kez bir otel ve yine ilk kez özel bir işletme de Kırmızı Bayrak almaya hak kazandı.
    İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, “İdealimiz bu bayraklar olmadan da her alanda bütün farklılıklarımızla eşit vatandaşlık haklarımızı alabildiğimiz bir dünya olsun” dedi. Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ise Büyükşehir Belediyesi’nin engellilere yönelik çalışmalarından örnekler sundu. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Foça’da, İzmir’de ve Türkiye’nin her yerinde herkesin eşit haklara sahip olduğu, eşit şekilde yaşam sürdüğü bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Neptün Soyer ve Başkan Gürbüz, Kırmızı Bayrak alan Gatsby Cafe işletmecisi Taner Kaya’ya teşekkür belgesini takdim etti.

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