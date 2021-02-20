İlk fidan sevinci

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi teşvik amacıyla üreticilere fidan dağıtımını sürdürüyor. 15 Mart’a kadar sürecek yılın ilk dağıtım döneminde 8 bin 794 üreticiye 161 bin 400’ü zeytin olmak üzere armut, ayva, dut, elma, erik, kayısı, nar, şeftali ve vişne cinsi toplam 219 bin 850 fidan hibe edilecek. 2020’de 363 bin fidan dağıtan İzmir Büyükşehir, 2021’de ise 25 ilçede toplam 550 bin fidan dağıtmayı hedefliyor. Büyükşehir’in bugüne kadar dağıttığı fidan sayısı 5 milyona yaklaştı. Çeşme Germiyan köyü Muhtarı Işık Kaya, “Köylü hep üretmek istiyor ama fidan alacak durumu pek yok. Bir fidan 20-25 lira civarında. Üretici 500 lira, 700 lira verip fidan alıp dikemez. Belediyenin her çiftçiye 25 fidan desteği bu açıdan çok önemlidir” diye konuştu.