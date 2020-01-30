BİST119.8500,13EURO6,60-0,03USD5,980,02ALTIN303,170,37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İlk günden beri yanlarında
    ABONE OL
    30.01.2020 - 00:05 |

    İlk günden beri yanlarında

    İlk günden beri yanlarında

    22 Ocak günü günü yaşanan depremde çok sayıda binanın hasar aldığı Akhisar’da vatandaşın her türlü ihtiyacını belediye karşılıyor.

    Geçen hafta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören ve çadırlarda kalan Akhisarlılar, belediyenin destekleriyle yaşamlarını sürdürüyor. Önceki gün de 5.1 ile sarsılan ilçede, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatıyla ekipler, vatandaşın; çadır, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçlarını gideriyor. Gün boyunca sıcak çorba ve sandviç dağıtılıyor.

    Depremin merkez üssü olan Musalar Mahallesi’ne ilk gelenin Başkan Dutlulu olduğunu anlatan muhtar Nurettin Yıldız, “İhtiyaçlarımızı öğrendi ve ekiplerini yönlendirdi. Yardımları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir de, Akhisar Belediyesi’nin gece gündüz demeden çadırda kalanların yanında olduğunu söyledi.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
    daha fazla video için
    MSB'den ırkçı Yunan vekile tokat gibi cevapMSB'den yapılan açıklamada, 'AP'de kirli elleriyle bayrağımıza saldıran çaresiz, şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz' denildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Corona virüsü kaçışı!

    Corona virüsü kaçışı!

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    Sıradaki Haber