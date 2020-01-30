İlk günden beri yanlarında

22 Ocak günü günü yaşanan depremde çok sayıda binanın hasar aldığı Akhisar’da vatandaşın her türlü ihtiyacını belediye karşılıyor.

Geçen hafta yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören ve çadırlarda kalan Akhisarlılar, belediyenin destekleriyle yaşamlarını sürdürüyor. Önceki gün de 5.1 ile sarsılan ilçede, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatıyla ekipler, vatandaşın; çadır, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçlarını gideriyor. Gün boyunca sıcak çorba ve sandviç dağıtılıyor.

Depremin merkez üssü olan Musalar Mahallesi’ne ilk gelenin Başkan Dutlulu olduğunu anlatan muhtar Nurettin Yıldız, “İhtiyaçlarımızı öğrendi ve ekiplerini yönlendirdi. Yardımları ve destekleri için çok teşekkür ediyorum” dedi. Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir de, Akhisar Belediyesi’nin gece gündüz demeden çadırda kalanların yanında olduğunu söyledi.